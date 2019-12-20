Video | Küresel ısınma yüzünden 'Noel Baba'nın ren geyikleri küçülüyor

20.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:02

Kuzey Kutbu'ndaki iklim değişikliğinin etkilerini inceleyen bilim insanları, küresel ısınma nedeni ile ren geyiklerinin zayıfladığını ve küçüldüğünü açıkladı.



Norveç, Finlandiya ve Kanada gibi ülkelerde, eskiye nazaran kışlar daha sıcak geçiyor ve yaz dönemi daha uzun sürüyor. Euronews.com'da Görüntüle