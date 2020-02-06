: Video | Koronavirüs salgını: Çin polisi halkı hastalığa karşı drone ile uyarıyor

06.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:42

Çin'in doğusundaki Taizhou kentinde polis, koronavirüs salgınına karşı maske takmaları ve kalabalık ortamlardan kaçınmaları konusunda halka drone ile sesli uyarı uygulamasına başladıView on euronews

Haber Videosu