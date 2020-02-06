Video | Koronavirüs salgını: Çin polisi halkı hastalığa karşı drone ile uyarıyor
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Video | Koronavirüs salgını: Çin polisi halkı hastalığa karşı drone ile uyarıyor

Çin'in doğusundaki Taizhou kentinde polis, koronavirüs salgınına karşı maske takmaları ve kalabalık ortamlardan kaçınmaları konusunda halka drone ile sesli uyarı uygulamasına başladıView on euronews.

06.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:42

Çin'in doğusundaki Taizhou kentinde , koronavirüs salgınına karşı maske takmaları ve kalabalık ortamlardan kaçınmaları konusunda halka drone ile sesli uyarı uygulamasına başladıView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Video | Koronavirüs salgını: Çin polisi halkı hastalığa karşı drone ile uyarıyor
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