Video | Koronavirüs salgını: Çin polisi halkı hastalığa karşı drone ile uyarıyor
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Video | Koronavirüs salgını: Çin polisi halkı hastalığa karşı drone ile uyarıyor

Çin’in doğusundaki Taizhou kentinde polis, koronavirüs salgınına karşı maske takmaları ve kalabalık ortamlardan kaçınmaları konusunda halka drone ile sesli uyarı uygulamasına başladı

06.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:40
Video | Koronavirüs salgını: Çin polisi halkı hastalığa karşı drone ile uyarıyor

Çin'in doğusundaki Taizhou kentinde , koronavirüs salgınına karşı maske takmaları ve kalabalık ortamlardan kaçınmaları konusunda halka drone ile sesli uyarı uygulamasına başladı.


Taizhou Kamu Güvenlik Bürosu tarafından yayınlanan görüntülerde, bir polis memurunun kente bağlı köylerde yaşayan halkı, drone üzerinde bulunan hoparlör sistemiyle uyardığı görülebiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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