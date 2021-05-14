Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşmalar başladı
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Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşmalar başladı

İhlas Haber Ajansı / İLKER TURAK - Haberler | Politika

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşmalar başladı Partiler arası bayramlaşmalar, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl da video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşmalar başladı

ANKARA - Partiler arası bayramlaşmalar, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl da video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşma, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl da video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. AK Parti 11, CHP 14, İYİ Parti ise 12 parti ile bayramlaşacak. AK Parti, MHP ve İYİ Parti, HDP ile bayramlaşmayacak.

AK Parti heyeti ilk olarak saat 09.30'da Cumhuriyet Halk Partisi heyeti, 09.50'de ise MHP ile bayramlaşacak. Ardından sırasıyla Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan partisi temsilcileri ile video konferans görüşmesi ile bayramlaşılacak.

AK Parti'nin bayramlaşma heyetine Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin başkanlık ediyor.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşmalar başladı
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşmalar başladı
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşmalar başladı
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşmalar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER TURAK

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