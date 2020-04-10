Video Konferans ve Uzaktan Eğitim Platformlarında Veri Güvenliği Uyarısı
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Anadolu Üniversitesi, Teknoloji

Video Konferans ve Uzaktan Eğitim Platformlarında Veri Güvenliği Uyarısı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), video konferans ve uzaktan eğitim platformlarında kişisel verilerin güvenliği ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

10.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:51
Video Konferans ve Uzaktan Eğitim Platformlarında Veri Güvenliği Uyarısı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), video konferans ve uzaktan eğitim platformlarında kişisel verilerin güvenliği ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

SODİGEM, kullanıcıların eğitim ve çalışma etkinliklerinin haricinde sohbet amacıyla da kullandıkları video konferans platformlarında kişisel verilerin işlendiğinin göz ardı edildiğini ifade etti. Kullanıcıların ses ve görüntü gibi kişisel verilerinin de platform sahipleri tarafından işlendiğini belirten SODİGEM, firmaların bu bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5'inci ve 6'ncı maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak işlemesi gerektiğini ifade etti.

Kullanıcıların Alabileceği Önlemler

SODİGEM, kullanıcılara kişisel verilerin korunması ile ilgili bazı önemli tavsiyelerde bulundu.

Kullanıcılar, kullandıkları uygulamaların kişisel verileri koruma ve işleme ile ilgili bilgilendirmelerini okumalıdır.

Uygulama bir daha kullanılmayacaksa hesap tamamen silinmelidir.

Kullanıcılar, uygulamaların güncellemelerini sık sık kontrol etmelidir. Eğer güncelleme varsa yapmalıdır.

Kullanıcılar, uygulamalara kayıt olurken güçlü şifteler oluşturulmalıdır ve belirli sıklıklarla şifre değiştirilmelidir.

Uygulamalar araştırılmalı ve güvenilir hizmetler kullanılmalıdır.

Kullanılmayan yazılım ve hizmetler cihazlardan silinmelidir.

Kaynak: Tamindir

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