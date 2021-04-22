Video konferans sistemiyle bir araya geldiler
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Video konferans sistemiyle bir araya geldiler

Video konferans sistemiyle bir araya geldiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti il yönetim kurulu üyeleri video konferans sistemiyle toplantı yaptı.

AK Parti il yönetim kurulu üyeleri video konferans sistemiyle toplantı yaptı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında haftalık il yönetim kurulu toplantısı video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda İl Başkanı Yıldırım'a İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz da eşlik etti. Kent merkezinde Ramazan ayında yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, her birim sorumlusu, il başkanına birimleri hakkında bilgi verdi. - BİLECİK

Video konferans sistemiyle bir araya geldiler
Video konferans sistemiyle bir araya geldiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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