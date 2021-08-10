Video konferans platformlarıyla uzaktan çalışma modeli tercih ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Video konferans platformlarıyla uzaktan çalışma modeli tercih ediliyor

Video konferans platformlarıyla uzaktan çalışma modeli tercih ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemiyle birlikte daha çok farkına vardığımız video konferans platformları iş hayatında uzaktan çalışma modeline geçmek isteyenlere kolaylık sağlıyor.

Pandemiyle birlikte daha çok farkına vardığımız video konferans platformları iş hayatında uzaktan çalışma modeline geçmek isteyenlere kolaylık sağlıyor. Şirketler bu yolla çalışma modellerini değiştirebiliyor.

Video konferans platformu Zoom pandemi döneminde birçok iş yerine ve çalışanlara uzaktan çalışma konusunda kolaylık sağladı. Bunun üzerine Zoom, kullanıcıları arasında bir anket yaptı. Yapılan ankete göre çalışanların yüzde 1'i ofiste tam zamanlı çalışmak istediğini ifade etti. Aynı ankete göre çalışanların yarısının da tercihi hibrit çalışma iken, dörtte birinin tercihi ise evden tam zamanlı çalışmak oldu. Sonuçta tam zamanlı çalışma sistemi en düşük yüzdeyi almış oldu.

Pandemi döneminden sonra uzaktan ve hibrit çalışma söz konusu olabilir

Pandemi döneminde çalışanların işlerini uzun süre evden başarıyla yapmaya devam etmesi, işverenlerin bundan sonraki süreçte çalışma modelinin nasıl olacağına dair yaklaşımlarında dikkate almaları gereken bir konu oldu. Ayrıca hibrit çalışma sistemi de oldukça konuşulan konulardan. Zoom, uzaktan ve ofis içi çalışmayı bir araya getiren hibrit bir çalışma modeli tasarladığını duyurdu. Şirket bu konuda kesin kararlar almadan önce denemelere devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Tanju Özcan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Haluk Levent Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Ali Koç Merve Çoban Metin Oktay Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Video konferans platformlarıyla uzaktan çalışma modeli tercih ediliyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 12:32:23. #1.14#

title