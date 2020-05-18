Video konferans katılımcılarına "dijital iş verimliliği" tavsiyeleri Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürecinde video konferanslar esnasında sağlıklı bir iş yönetimi ve iletişimi için dikkat edilmesi gereken detayları açıkladı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürecinde video konferanslar esnasında sağlıklı bir iş yönetimi ve iletişimi için dikkat edilmesi gereken detayları açıkladı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle genel çalışma hayatından uzaklaşıp evlerini ofis haline getiren personelin, bu süreçte motivasyona her zamankinden daha çok ihtiyaçları olduğu belirtildi.

Bu konuda en büyük sorumluluğun yöneticilere düştüğüne işaret edilen açıklamada, çalışanların morallerini yüksek tutarak iş verimliliğini artırmanın önemine dikkat çekildi.

Sağlıklı ve başarılı bir video konferans görüşme için 6 ana kural bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Video konferans aracılığıyla yapılan görüşmelerde teknik aksaklık riskini minimuma indirmek için öncesinde bağlantı hızı kontrol edilmeli, yüksek çekim gücüne sahip bir internet tercih edilmelidir. Video konferans gerçekleştirmek için güvenilir yazılıma sahip bir program seçmek, şirket ve çalışan bilgilerinin korunması için son derece önemlidir. Video konferans için kullanılacak programın önceden öğrenilmesi de konferans esnasında yaşanabilecek teknik aksaklıkların ivedilikle giderilmesi açısından büyük önem taşıyor. Video konferans esnasında iş hayatına uygun kıyafetler giyerek estetik bir görüntü elde etmek önemli. Çünkü video konferansın resmi bir ortam olduğu unutulmamalıdır."

"Dikkati dağıtacak şeylerden kaçınmak önemli"

Dijital ortamda, şirketin prestijini tehlikeye atacak davranışlarda bulunulmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, toplantıdan önce kameranın görüş alanında diğer katılımcıları rahatsız edebilecek bir engel olmamasının sağlanması ve telefonun sessiz konuma getirilmesi tavsiye edildi.

Açıklamada, "Başarılı bir video konferans, yönetici ve şirketin sorumluluğundadır. Konferansta çok sayıda katılımcı olduğundan, başkaları kendilerini ifade ederken sabır göstermeniz ve konuşmamanız gerekmektedir. Yöneticinin, herkesin görüşlerini dile getirme fırsatı bulması için ifadelerini sonuna kadar saklaması önerilmektedir." denildi.

Kaynak: AA