Video | Kolombiya'nın 'Tomatina' festivalinde tonlarca domates havada uçuştu

Video | Kolombiya'nın 'Tomatina' festivalinde tonlarca domates havada uçuştu

Kolombiya'nın Sutamrachan kentinde yüzlerce kişi geleneksel 'Tomatina' festivalinde birbirlerine domates fırlattı

Video | Kolombiya'nın 'Tomatina' festivalinde tonlarca domates havada uçuştu

Kolombiya'nın Sutamrachan kentinde yüzlerce kişi geleneksel 'Tomatina' festivalinde birbirlerine domates fırlattı.

Geniş bir alanda ortaya yığılmış tonlarca domatese hücum eden katılımcılar, etkinlik için giydikleri beyaz tişörtleri domates suyuyla kırmızıya boyadı. Festivale yerel halkın yanı sıra çok sayıda turist de katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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