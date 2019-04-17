Video | Kıyıdan 220 Kilometre Açıktaki Petrol Platformuna Yüzen Köpek Kurtarıldı

Tayland Körfezinde bir petrol çıkarma platformundaki işçiler kıyıdan 220 kilometre açıkta yüzen bir köpek buldu. İşçiler tarafından kurtarılan köpek karaya güvenli bir şekilde geri gönderildi.

Amerikalı petrol üreticisi Chevron'a ait platformda çalışan Vitisak Payalaw isimli işçi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda geçen cuma bir köpeğin platforma doğru yüzmekte olduğunu fark ettiklerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle