Video| Karantina sayesinde Venedik'in ünlü kanalları temizlendi, balık ve kuğular döndü İtalya'da etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler ile insansız hale gelen Venedik’in kanalları temizlenerek, balıklar ve kuğuların dönmesini sağladı

İtalya'da etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler ile insansız hale gelen Venedik'in kanalları temizlenerek, balıklar ve kuğuların dönmesini sağladı. İtalya'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 45 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 31 bin 500'ü geçti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com