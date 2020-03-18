Video| Karantina sayesinde Venedik'in ünlü kanalları temizlendi, balık ve kuğular döndü
İtalya'da etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler ile insansız hale gelen Venedik'in kanalları temizlenerek, balıklar ve kuğuların dönmesini sağladıView on euronews.
18.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:57
İtalya'da etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler ile insansız hale gelen Venedik'in kanalları temizlenerek, balıklar ve kuğuların dönmesini sağladıView on euronews
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Kaynak: Euronews.com