Video izleyerek öğrendikleri düz kontakla otomobil çaldılar
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Video izleyerek öğrendikleri düz kontakla otomobil çaldılar

Eskişehir'de, bir video içerik platformu üzerinden düz kontak yapmayı öğrenen 5 şüpheli otomobil çaldı.

05.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:28

Eskişehir'de, bir video içerik platformu üzerinden düz kontak yapmayı öğrenen 5 şüpheli otomobil çaldı. Çaldıkları otomobille Bursa'ya kaçan şüpheliler, polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalanırken, şüphelilerin araba kullanmayı bilmedikleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Sazova Mahallesinde yaşandı. İddialara göre bir video içerik platformu üzerinden 'Düz kontak nasıl yapılır?' ismiyle görüntü açıp öğrenen 5 şüpheli, mahallede bulunan bir otomobili gözlerine kestirdi. Araç kullanmayı bilmeyen şüpheliler, otomobilin kapılarını açıp, videodan izledikleri düz kontağı uygulayarak aracı hareket ettirdi. Otomobil sahibi aracının çalındığını anlayınca durumu 155 Polis İmdat hattına bildirdi.

'Şüpheliler otomobili çarpa çarpa Bursa'ya götürmüş'

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çalınan aracın Bursa'ya götürüldüğünü tespit etti. Ekipler, Bursa'da Kestel İlçe Jandarma görevlileri ile yapılan ortak çalışmalar sonucu, çalıntı aracın otomobil kullanmayı bilmeyen 5 şüpheli tarafından çarpa çarpa Kestel ilçesi ormanlık alana götürüldüğü görüldü. Ekipler, çalıntı araçla olayın şüphelileri olduğu öne sürülen M.T., Ş.A., O.K., A.K. ve B.G. isimli şüpheliler araçla birlikte yakalanıp, Eskişehir'e getirilerek gözaltına alındı.

Öte yandan çalıntı araç polis ekiplerince gerekli inceleme yapıldıktan sonra sahibine teslim edilirken, şüpheli 5 kişi emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Video izleyerek öğrendikleri düz kontakla otomobil çaldılar

Kaynak: İHA

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