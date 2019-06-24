Video | İstanbullu Seçmen Tercihini Neye Göre Belirledi?
İstanbullu seçmen bugün tekrar sandığa gitti.
İstanbullu seçmen bugün tekrar sandığa gitti. 2 buçuk ayda iki kez oy kullanan seçmen son tercihini neye göre belirledi? İstanbullulara sorduk.
Kaynak: DailyMotion.com
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