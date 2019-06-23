Video | İstanbullu seçmen tercihini neye göre belirledi?
İstanbullu seçmen bugün tekrar sandığa gitti. 2 buçuk ayda iki kez oy kullanan seçmen son tercihini neye göre belirledi? İstanbullulara sorduk.
İstanbul seçmeni bugün büyükşehir belediye başkanlığı için tekrar sandık başına gitti. TSİ 17.00'da sandıklar kapandı ve oy sayma işlemine geçildi.
Peki oyunu kullanan seçmen hangi kriterler üzerinden sandığa gitti. İstanbul'a dair talepleri neler? Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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