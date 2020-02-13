Video | İstanbul'da sahnede kediler eşliğinde CRR Senfoni Orkestrası konseri
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Video | İstanbul'da sahnede kediler eşliğinde CRR Senfoni Orkestrası konseri

CRR Senfoni Orkestrası konseri öncesi fuaye alanında vakit geçiren kediler, konser sırasında sahneye çıkarak müzisyenlerin etrafında dolaştı, konser sırasında eserleri sahneden dinledi.

13.02.2020 18:33 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:33

CRR Senfoni Orkestrası konseri öncesi fuaye alanında vakit geçiren kediler, konser sırasında sahneye çıkarak müzisyenlerin etrafında dolaştı, konser sırasında eserleri sahneden dinledi

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Video | İstanbul'da sahnede kediler eşliğinde CRR Senfoni Orkestrası konseri
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