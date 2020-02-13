Video | İstanbul'da sahnede kediler eşliğinde CRR Senfoni Orkestrası konseri
CRR Senfoni Orkestrası konseri öncesi fuaye alanında vakit geçiren kediler, konser sırasında sahneye çıkarak müzisyenlerin etrafında dolaştı, konser sırasında eserleri sahneden dinledi.
13.02.2020 18:33 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:33
CRR Senfoni Orkestrası konseri öncesi fuaye alanında vakit geçiren kediler, konser sırasında sahneye çıkarak müzisyenlerin etrafında dolaştı, konser sırasında eserleri sahneden dinledi
Kaynak: Euronews.com