Video | İspanya'nın Katalonya bölgesinde 93 yaşındaki hasta Covid-19'u yendi
İspanya'nın Katalonya bölgesinde 93 yaşındaki hasta Covid-19'u yendi.
01.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:33
İspanya'nın Katalonya bölgesinde 93 yaşındaki hasta Covid-19'u yendi. Sağlık çalışanları tarafından alkışlarla kutlanan erkek hastanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıView on euronews
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com