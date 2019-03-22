Video | İngiliz Semazen Cemal'in Londra'dan İstanbul'a Uzanan Yolculuğu

Babasını kaybettikten sonra İslam'ı kabul eden 53 yaşındaki İngiliz vatandaşı Cemal Jones, Mevleviliğe ilgi duyarak yerleştiği İstanbul'da göçmenlere yardım eli uzatıyor. Londra'da doğan 53 yaşındaki Jones, trafik kazasında babasını kaybettikten sonra hayatının seyrini tamamen değiştirdi. 1982'de henüz 15 yaşındayken İslam'ı seçen Jones, Terry olan ismini Cemal olarak değiştirdi. Bilgisayar tamirciliği yaptığı Londra'da 2012'de Mevleviliği keşfeden Jones, emekli olduktan sonra bu disiplinin gereği olan semazenliği ilerletmek için Konya'ya gitti.

"Hepimiz eşitiz" Konya'daki eğitiminden sonra Londra'ya dönen Jones, sema yapabilmek için 4 yıl önce İstanbul'a taşındı. Şimdi hem farklı tekkelerde sema yapan Jones, boş zamanlarında ise Suriyeli göçmenlere ve İngilizcesini geliştirmek isteyenlere ücretsiz ders veriyor. Böylece, ücretsiz verdiği İngilizce derslerin, Türkiye'de kendisine öğretilenlerin belki de bir karşılığı olabileceğini düşünüyor. Minik semazen adaylarına da ders veren Jones, Bilal-i Habeşi'nin siyahi olmasını örnek göstererek, Allah katında herkesin eşit olduğunu söylüyor.

"Semazen olduğumuz için iletişimde dilin önemi yok" Jones, "Efendimiz Hazreti Muhammed döneminde insanları namaza çağıran Bilal siyahiydi. Önemli olan insanların kalbinde olandır. İslam'da sevdiğim şey bu. Ben belki daha iyi eğitimliyimdir, daha iyi görünüyorumdur ama daha iyi biriyim diyemem. Allah katında hepimiz eşitiz." diyor. İstanbul'u "semanın kalbi" olarak gördüğünü belirten Jones, kente geldiği ilk dönemlerde diğer semazenler tarafından kendisine meraklı gözlerle bakıldığını anlatarak, farklı yerlerde sema yaptığı için kısa sürede tanındığını ve kabul gördüğünü dile getiriyor. Sema yapan arkadaşlardan çoğunun İngilizce bilmediğini ve kendisinin Türkçesinin de çok zayıf olduğunu söyleyen Jones, semazen oldukları için iletişimde dilin önemli olmadığını hatırlatıyor.