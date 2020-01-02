Video | İmamoğlu: Kanal İstanbul'dan arazi alanlar inşallah şehir tarımına katkı sunarlar
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Video | İmamoğlu: Kanal İstanbul'dan arazi alanlar inşallah şehir tarımına katkı sunarlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul güzergahında bulunan ve yakın zaman önce satılan arazilerle ilgili konuşarak, bu bölgelerde sadece tarım yapılabileceğini söylediView on euronews.

02.01.2020 23:57 | Son Güncelleme: 02.01.2020 23:57

Büyükşehir Belediye Başkanı , Kanal İstanbul güzergahında bulunan ve yakın zaman önce satılan arazilerle ilgili konuşarak, bu bölgelerde sadece tarım yapılabileceğini söylediView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Video | İmamoğlu: Kanal İstanbul'dan arazi alanlar inşallah şehir tarımına katkı sunarlar
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