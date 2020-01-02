Video | İmamoğlu: Kanal İstanbul'dan arazi alanlar inşallah şehir tarımına katkı sunarlar

02.01.2020 23:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 23:24

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul güzergahında bulunan ve yakın zaman önce satılan arazilerle ilgili konuşarak, bu bölgelerde sadece tarım yapılabileceğini söyledi.



Büyükçekmece Belediyesi'ne yaptığı ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na da değindi. İmamoğlu, raporda tarım arazileri hakkında yeni bir şehirden bahsedildiğini belirterek, buna izin vermeyeceklerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle