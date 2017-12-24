Video İçerisinde Arama Yapın

Bir YouTube videosunda daha önce izlediğiniz can alıcı noktayı ararken veya bir eğitimin belirli bir bölümünü araştırırken bazen çok zaman kaybettiğinizi fark etmişsinizdir. Chrome kullanıyorsanız, bu işi kolaylaştıracak bir eklenti var.



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InVideo, YouTube'un yeni sürümüyle çalışan bir Chrome eklentisi ve basit bir arama işlevi ile video içerisinde arama yapmanıza izin veriyor. Yapmanız gerekenler, şunlar:



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1. Arama yapmak istediğiniz YouTube videosunu açın.



2. Videonun altında görünen yeşil Open InVideo düğmesine tıklayın.



3. Aramak istediğiniz sözcükleri yazın ve Search'e tıklayın.



4. Terimin kullanıldığı yerleri göreceksiniz. Düğmeye tıkladığınızda video, terimin geçtiği dakika ve saniyeye atlayacak.



İsterseniz, videoda kullanılan anahtar sözcükleri de bir sözcük bulutu olarak görüntüleyebilirsiniz. Eklenti, YouTube'un altyazı özelliğinden faydalanıyor, bu yüzden küçük hataların kaynağı bu olabilir. Asıl sorun ise İngilizce olmayan dillerde yapacağınız aramalar. Altyazısı oluşturulmamış Türkçe videolarda arama yapmanız mümkün olmayabileceği gibi eklenti, Latin alfabesinin dışındaki karakterleri kullanan dilleri desteklemiyor.



Chrome Web Store'dan indirin: InVideo



