Video: Hokey maçında oyuncular maçı bırakıp birbirine girdi
Kuzey Amerika Hokey Ligi'nde (NHL) mücadele eden iki Kanadalı ekip Edmoton Oilers ile Calgary Flames arasındaki maça rakip takım oyuncularının karıştığı kavgalar damgasını vurdu.
02.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:42
Kuzey Amerika Hokey Ligi'nde (NHL) mücadele eden iki Kanadalı ekip Edmoton Oilers ile Calgary Flames arasındaki maça rakip takım oyuncularının karıştığı kavgalar damgasını vurdu.View on euronews
Kaynak: Euronews.com