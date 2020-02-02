: Video: Hokey maçında oyuncular maçı bırakıp birbirine girdi

02.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:42

Kuzey Amerika Hokey Ligi'nde (NHL) mücadele eden iki Kanadalı ekip Edmoton Oilers ile Calgary Flames arasındaki maça rakip takım oyuncularının karıştığı kavgalar damgasını vurdu.View on euronews

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