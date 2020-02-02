Video: Hokey maçında oyuncular maçı bırakıp birbirine girdi
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Video: Hokey maçında oyuncular maçı bırakıp birbirine girdi

Kuzey Amerika Hokey Ligi'nde (NHL) mücadele eden iki Kanadalı ekip Edmoton Oilers ile Calgary Flames arasındaki maça rakip takım oyuncularının karıştığı kavgalar damgasını vurdu.

02.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:42

Hokey Ligi'nde (NHL) mücadele eden iki Kanadalı ekip Edmoton Oilers ile Calgary Flames arasındaki maça rakip takım oyuncularının karıştığı kavgalar damgasını vurdu.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Video: Hokey maçında oyuncular maçı bırakıp birbirine girdi
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