Video | Harabeye dönen Halep Kapalı Çarşı'da restorasyon çalışmaları

Video | Harabeye dönen Halep Kapalı Çarşı'da restorasyon çalışmaları

Suriye'deki iç savaş sırasında harabeye dönen Halep'in tarihi kapalı çarşısının bazı bölümleri yavaş da olsa restore edilerek dükkanlar tekrar açılmaya başladı.

5.08.2019 14:03

Suriye'deki iç savaş sırasında harabeye dönen Halep'in tarihi kapalı çarşısının bazı bölümleri yavaş da olsa restore edilerek dükkanlar tekrar açılmaya başladı

Kaynak: Euronews.com

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