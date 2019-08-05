Video | Harabeye dönen Halep Kapalı Çarşı'da restorasyon çalışmaları
Suriye'deki iç savaş sırasında harabeye dönen Halep'in tarihi kapalı çarşısının bazı bölümleri yavaş da olsa restore edilerek dükkanlar tekrar açılmaya başladı.
Suriye'deki iç savaş sırasında harabeye dönen Halep'in tarihi kapalı çarşısının bazı bölümleri yavaş da olsa restore edilerek dükkanlar tekrar açılmaya başladı
Kaynak: Euronews.com
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