Video | Harabeye dönen Halep Kapalı Çarşı'da restorasyon çalışmaları

Suriye'deki iç savaş sırasında harabeye dönen Halep'in tarihi kapalı çarşısındaki mağazalar yavaş da olsa restore edilerek tekrar açılmaya başladı.

Dünyaca ünlü çarşı 2016 yılında Rusya destekli Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı güçler ağır bombardıman saldırıları eşliğinde Halep'e girdiğinde şehrin ekonomik kalbi de kullanılamaz hale gelmişti. O tarihten sonra şehirde çatışmalar dinerken bazı tüccarlar da yıkılmış dükkanlarını tamir ederek işlerine devam etmeye başladı. Euronews.com'da Görüntüle