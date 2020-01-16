Video | Hamile tutuklu Elif Tuğral'ın eşi anlatıyor: Doğuma 1 aydan az kaldı ve eşim hala içeride
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Video | Hamile tutuklu Elif Tuğral'ın eşi anlatıyor: Doğuma 1 aydan az kaldı ve eşim hala içeride

İzmir'de 8 aylık hamile Elif Tuğral sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutuluyor.

16.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:12

'de 8 aylık hamile Elif Tuğral sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutuluyor. 5 aylık hamileyken çıkarıldığı ilk mahkemede 6 yıl 10 hüküm verilerek tutuklanan Elif Tuğral'ın eşi Nuri Tuğral yaşadıkları süreci euronews Türkçe'ye aktardıView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Video | Hamile tutuklu Elif Tuğral'ın eşi anlatıyor: Doğuma 1 aydan az kaldı ve eşim hala içeride
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