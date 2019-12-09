Video: Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendi
Belediyede çalışan şoföre verdiği "tuvalet önünde oturma" cezasıyla gündeme gelen Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi kendini savundu: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendiView on euronews.
09.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:57
Belediyede çalışan şoföre verdiği "tuvalet önünde oturma" cezasıyla gündeme gelen Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi kendini savundu: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendiView on euronews
Kaynak: Euronews.com