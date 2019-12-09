Video: Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendi
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Video: Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendi

Belediyede çalışan şoföre verdiği "tuvalet önünde oturma" cezasıyla gündeme gelen Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi kendini savundu: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendiView on euronews.

09.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:57

Belediyede çalışan şoföre verdiği "tuvalet önünde oturma" cezasıyla gündeme gelen eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi kendini savundu: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendiView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Video: Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendi
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