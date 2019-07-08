Video | Grönland'da eriyen buz üzerinde kızak köpekleri

Grönland'da kızak köpekleri eriyen buz üzerinde biriken su tabakası üzerinde koşarken ilginç görüntüler oluşturdu.

Bilim insanı Steffen Olsen bu görüntüleri aşırı ılıman geçen hava koşulları nedeniyle ada üzerinde 2 milyar ton ağırlığında buzun bir günde erimesinden hemen sonra kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle