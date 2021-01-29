(VİDEO-GRAFİK) - Süper Lig'de 22. haftanın programı
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(VİDEO-GRAFİK) - Süper Lig'de 22. haftanın programı

29.01.2021 12:54 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:59

Futbolda Süper Lig'e 22. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Futbolda Süper Lig'e 22. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 1. Lig'de ise 19. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

19.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

31 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

(VİDEO-GRAFİK) - Süper Lig'de 22. haftanın programı
(VİDEO-GRAFİK) - Süper Lig'de 22. haftanın programı
(VİDEO-GRAFİK) - Süper Lig'de 22. haftanın programı
(VİDEO-GRAFİK) - Süper Lig'de 22. haftanın programı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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