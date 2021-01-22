(VİDEO-GRAFİK) Futbol: Süper Lig'de 21. haftanın programı
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(VİDEO-GRAFİK) Futbol: Süper Lig'de 21. haftanın programı

22.01.2021 14:52 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:57

Futbolda Süper Lig'de sezonun ilk yarısı, 21. hafta maçlarıyla sona erecek.

Futbolda Süper Lig'de sezonun ilk yarısı, 21. hafta maçlarıyla sona erecek. TFF 1. Lig'de ise sezonun ikinci yarısı, 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

24 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

25 Ocak Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)

(VİDEO-GRAFİK) Futbol: Süper Lig'de 21. haftanın programı
(VİDEO-GRAFİK) Futbol: Süper Lig'de 21. haftanın programı
(VİDEO-GRAFİK) Futbol: Süper Lig'de 21. haftanın programı
(VİDEO-GRAFİK) Futbol: Süper Lig'de 21. haftanın programı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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