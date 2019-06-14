Video | Gençler İstanbul adaylarından beklentilerini anlattı

31 Mart seçim sonuçlarının iptal edilmesinin ardından İstanbul'da, sadece büyükşehir belediyesi için yeniden seçim kararı alındı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adayları İstanbul'un her noktasını karış karış gezmeye başladı.

10 milyon seçmenin oy kullanacağı bu seçimde genç seçmeni ikna etmek de oldukça önemli. Önemli çünkü; İstanbul sadece nüfusu ile değil genç nüfus sayısıyla da kendi başına bir ülke gibi. Euronews.com'da Görüntüle