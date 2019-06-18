Video | Gazeteciler HBO dizisiyle gündem olan Çernobil felaketine dair anılarını anlattı
Amerikalı HBO kanalının Ukrayna'nın Çernobil Nükleer Santrali'nde yaşanan faciayı konu alan dizisi 'Chernobyl' (2019), felaketin 33'üncü yıl dönümünde bu olayı bir kez daha gündeme getirdi. Euronews gazetecileri kazanın yaşandığı dönemde Çernobil ile ilgili anılarını anlattı.
"Adım Natalia Liubchenkova. Ukraynalıyım. Felaket meydana geldiği zaman henüz 1,5 yaşındaydım. Çernobil'de yaşanan facianın boyutunu birkaç hafta sonra anlamamızın ardından, ailem beni Ukrayna'nın doğusuna, Karkiv şehrine götürdü."
Amerikalı HBO kanalının Ukrayna'nın Çernobil Nükleer Santrali'nde yaşanan faciayı konu alan dizisi 'Chernobyl' (2019), yakın tarihin en büyük çevre felaketlerinden biri olan bu olayı, 33'üncü yıl dönümünde bir kez daha gündeme getirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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