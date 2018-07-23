Video: Fransızlar Milli Takımdaki Afrika Kökenli Oyuncular İçin Ne Düşünüyor?

Dünya Kupası'nı 20 yıl aradan sonra tekrar Fransa'ya getiren, farklı kökenlerden gelip, tek bayrak altında toplanan oyuncu grubu için Fransızlar ne diyor? Kendi milli takımlarına yönelik uluslararası kamuoyunda oluşan tepkiler için Fransız halkı ne düşünüyor?