Video | Fransa'nın güneyinde iki oluklu balina insan yoğunluğunun azalmasıyla kıyıya yaklaştı
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Marsilya, Fransa, Dünya

Video | Fransa'nın güneyinde iki oluklu balina insan yoğunluğunun azalmasıyla kıyıya yaklaştı

Fransa'nın güneyinde bulunan Marsilya kenti kıyılarında salı günü iki oluklu balina gözlemlendi

10.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:06
Video | Fransa'nın güneyinde iki oluklu balina insan yoğunluğunun azalmasıyla kıyıya yaklaştı

Fransa'nın güneyinde bulunan Marsilya kenti kıyılarında salı günü iki oluklu balina gözlemlendi.

Çok nadir yaşanan bu olayın karantina sonucunda deniz yolu trafiğinin azalmasına bağlı olduğu düşünülüyor. Calanques Milli Parkı çalışanları tarafından kaydedilen görüntülerde iki oluklu balinanın tekneye yaklaştığı anlar görülebiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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