Video | Fransa'da Eylemcilerin Arasına Karışan 'Sarı Yelekli' Polisler İddiası

Fransa'da "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Sosyal medyada, polislerin "Sarı Yelekliler'in arasına karışıp göstericileri kışkırttıkları iddia ediliyor