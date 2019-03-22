Video: Filipinler'de Karaya Vuran Balinanın Midesinden 40 Kg Plastik Çıktı

Filipinler'de karaya vuran bir balinanın midesinde 40 kilogram plastik poşet ve geri dönüştürülemeyen atık bulundu. Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesinin güneyindeki Davao kenti yakınlarında sahile vuran 'cuvier gagalı' türündeki balinanın ölümüne midesinden çıkan aşırı miktardaki plastiğin neden olduğu belirtildi. Euronews'e konuşan uzman Darrell Blatchey, balina üzerinde yaptıkları otopsi sırasında 16 adet pirinç torbası ve çok sayıda poşet bulduklarını açıkladı. Blatchey, midesindeki plastik nedeniyle yediklerini sindiremeyen hayvanın açlık ve susuzluktan can verdiğini ifade etti. Blatchey'nin kurduğu müzenin Facebook sayfasından paylaşılan fotoğraflarda, ilk defa midesinde bu kadar fazla plastik olan bir balina görüldüğüne değinildi. Blatchey ayrıca bu tarz ölümlerin engellenmesi için Filipinler hükümetine önlem alınması çağrısında bulundu.

Son yıllarda deniz ve okyanuslara atılan plastik ve geri dönüştürülemeyen atıkların sayısındaki artış, 600'den fazla canlı türünü tehlikeye sokuyor . Geçtiğimiz sene de Endonezya'da karaya vuran bir balinanın midesinden yaklaşık 6 kilogram plastik çıkarılmıştı .