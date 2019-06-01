Video | Elazığ'da yabancı öğrenciler 'sahur halayı' çekti
Elazığ’da okuyan yabancı uyruklu öğrenciler, davul ve klarnet eşliğinde 'sahur halayı' çekti
Elazığ'da okuyan yabancı uyruklu öğrenciler, davul ve klarnet eşliğinde 'sahur halayı' çekti.
Elazığ Ömer Bilginoğlu Erkek Yurdu önünde gerçekleştirilen programda, Pakistan, Somali ve Suriye gibi ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrenciler halay çekti. Yöreye ait kıyafetler giyen öğrencilerin katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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