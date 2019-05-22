Video | Dünyanın İlk Porsche Logolu Otomobili Açık Artırmaya Çıkıyor

Dünyada sadece 1 adet bulunan Porsche 60 K 10 model araç Kaliforniya'da açık artırmaya çıkıyor.

Londra'da St. George Street Galeri'de 21-24 Mayıs arasında görülebilecek araç, 1939 yılında Almanya'nın Stuttgart şehrinde üretilmiş. Berlin ile Roma arasında 1940'lı yıllarda yapılması düşünülen 1500 kilometrelik yarış için tasarlanan ve dört adet üretilen araçtan günümüzde sadece 1 tane bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle