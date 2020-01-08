VİDEO | Dünya'yı tehdit eden küresel ısınmanın sebepleri ve sonuçları nedir?

08.01.2020 19:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:19

Birleşmiş Milletleri tarafından yayımlanan özel küresel ısınma raporuna göre dünyayı bekleyen felaketlerin önüne geçilebilmesi için çok acil bazı önlemler alınması gerekiyor.



Peki küresel ısınma nedir?



Küresel ısınma bir zamanlar sadece doğal olarak meydana gelen bir süreçti. Dünyanın atmosferindeki gazlardan bir kısmı Güneş'in radyasyonunu emerek havanın ısınmasına neden oluyor. Euronews.com'da Görüntüle