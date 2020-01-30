Video | Dilek tutmak yerine deklanşöre bastı ve gök taşını görüntüledi
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Video | Dilek tutmak yerine deklanşöre bastı ve gök taşını görüntüledi

İngiltere'de bir gök taşının atmosfere girişi görüntülendi. Fotoğrafçı Chris Small,fotoğrafın hikayesini euronews'e anlattı.

30.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:19
Video | Dilek tutmak yerine deklanşöre bastı ve gök taşını görüntüledi

Birçok insan kayan bir yıldız gördüğünde tutacağı dileğin gerçek olacağına inanır. Fotoğrafçı Chris Small ise o an bir dilek tutmak yerine deklanşörüne basarak atmosfere giren gök taşının net bir görüntüsünü yakalamayı başardı.


Doğa ve astronomi fotoğrafçısı Chris Small, 'nin güneyinde bulunan Bude kasabasında o gece iki kamerasını yerleştirdi ve her zamanki gibi gökyüzünü görüntülemeye başladı. Small o anı "Bugüne kadar gece yaptığım çekimlerde pek çok meteor görüntüleme şansım oldu ama daha önce böyle bir şeye hiç şahit olmamıştım." diyerek anlatıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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