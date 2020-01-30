Video | Dilek tutmak yerine deklanşöre bastı ve gök taşını görüntüledi
İngiltere'de bir gök taşının atmosfere girişi görüntülendi. Fotoğrafçı Chris Small,fotoğrafın hikayesini euronews'e anlattı.
Birçok insan kayan bir yıldız gördüğünde tutacağı dileğin gerçek olacağına inanır. Fotoğrafçı Chris Small ise o an bir dilek tutmak yerine deklanşörüne basarak atmosfere giren gök taşının net bir görüntüsünü yakalamayı başardı.
Doğa ve astronomi fotoğrafçısı Chris Small, İngiltere'nin güneyinde bulunan Bude kasabasında o gece iki kamerasını yerleştirdi ve her zamanki gibi gökyüzünü görüntülemeye başladı. Small o anı "Bugüne kadar gece yaptığım çekimlerde pek çok meteor görüntüleme şansım oldu ama daha önce böyle bir şeye hiç şahit olmamıştım." diyerek anlatıyor. Euronews.com'da Görüntüle