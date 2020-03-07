: Video | Deniz yoluyla geçişler yasaklandı; Avrupa sınırında bekleyen göçmenler endişeli

07.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 07.03.2020 21:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Yunanistan'a deniz yoluyla geçişlere izin verilmeyeceği haberi, Edirne'de sınırda bir haftadır bekleyen göçmenlerde endişe uyandırdıView on euronews

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