Video | Deniz yoluyla geçişler yasaklandı; Avrupa sınırında bekleyen göçmenler endişeli
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Video | Deniz yoluyla geçişler yasaklandı; Avrupa sınırında bekleyen göçmenler endişeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Yunanistan'a deniz yoluyla geçişlere izin verilmeyeceği haberi, Edirne'de sınırda bir haftadır bekleyen göçmenlerde endişe uyandırdıView on euronews.

07.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 07.03.2020 21:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine 'a deniz yoluyla geçişlere izin verilmeyeceği haberi, 'de sınırda bir haftadır bekleyen göçmenlerde endişe uyandırdıView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Video | Deniz yoluyla geçişler yasaklandı; Avrupa sınırında bekleyen göçmenler endişeli
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