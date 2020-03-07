Video | Deniz yoluyla geçişler yasaklandı; Avrupa sınırında bekleyen göçmenler endişeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Yunanistan'a deniz yoluyla geçişlere izin verilmeyeceği haberi, Edirne'de sınırda bir haftadır bekleyen göçmenlerde endişe uyandırdıView on euronews.
07.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 07.03.2020 21:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Yunanistan'a deniz yoluyla geçişlere izin verilmeyeceği haberi, Edirne'de sınırda bir haftadır bekleyen göçmenlerde endişe uyandırdıView on euronews
Kaynak: Euronews.com