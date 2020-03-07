Video | Deniz yoluyla geçişler yasaklandı; Avrupa sınırında bekleyen göçmenler endişeli

07.03.2020 21:15 | Son Güncelleme: 07.03.2020 21:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Yunanistan'a deniz yoluyla geçişlere izin verilmeyeceği haberi, Edirne'de sınırda bir haftadır bekleyen göçmenlerde endişe uyandırdı.



Tüm hayatlarını geride bırakarak sınıra geldiklerini ifade eden mülteciler, Avrupa'ya hiç geçememekten korkuyor. Tek başına veya arkadaşlarıyla gelen gençlerden çocuklu ailelere binlerce sığınmacı, Yunanistan'a açılan Pazarkule sınırından geçebilmek için beklemeye devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle