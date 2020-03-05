: Video: Covid-19 salgını nedeniyle ilaçlama yapılan Kabe bomboş kaldı

05.03.2020 21:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:42

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sebebiyle hem yabancı ülkelerden gelecekler hem de kendi vatandaşları için umre ziyaretlerini askıya alan Suudi Arabistan'da Kabe'de ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldıView on euronews

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