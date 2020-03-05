Video: Covid-19 salgını nedeniyle ilaçlama yapılan Kabe bomboş kaldı
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Video: Covid-19 salgını nedeniyle ilaçlama yapılan Kabe bomboş kaldı

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sebebiyle hem yabancı ülkelerden gelecekler hem de kendi vatandaşları için umre ziyaretlerini askıya alan Suudi Arabistan'da Kabe'de ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldıView on euronews.

05.03.2020 21:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:42

(Covid-19) salgını nedeniyle sebebiyle hem yabancı ülkelerden gelecekler hem de kendi vatandaşları için umre ziyaretlerini askıya alan 'da Kabe'de ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldıView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Video: Covid-19 salgını nedeniyle ilaçlama yapılan Kabe bomboş kaldı
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