Video | Covid-19 ölümün yanında geriye telafisi olmayan acılar bırakıyor Covid-19'un en fazla can aldığı ülkelerden İspanya'da Calvache ailesi bu dramı en derinden yaşayanlardan. Bir hastane odasında babasını kaybeden, annesi diğer bir odada tedavi gören Encarni Calvache, "Babama hoşçakal diyememek, anneme sarılmamak" diyerek özetliyor acısını. View on euronews.

Covid-19'un en fazla can aldığı ülkelerden İspanya'da Calvache ailesi bu dramı en derinden yaşayanlardan. Bir hastane odasında babasını kaybeden, annesi diğer bir odada tedavi gören Encarni Calvache, "Babama hoşçakal diyememek, anneme sarılmamak" diyerek özetliyor acısını. View on euronews Kaynak: Euronews.com