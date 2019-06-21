Video | Çevreci kadın aktivist eylemciye müdahale eden bakanlık çalışanı görevden uzaklaştırıldı

İngiltere'de bir etkinlik sırasında çevreci kadın aktivist eylemciye müdahale eden üstü düzey bakanlık çalışanı açığa alındı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Mark Field adlı Dışişleri Bakanlığı çalışanının olayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Field ise eyleminden dolayı özür diledi. Euronews.com'da Görüntüle