Video çekmek için çıktığı surlardan düşen vatandaş öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Video çekmek için çıktığı surlardan düşen vatandaş öldü

Video çekmek için çıktığı surlardan düşen vatandaş öldü Bursa'da gezmek için çıktığı tarihi surlarda video çekmek isterken düşen E.T, olay yerinde hayatını kaybetti.

07.08.2020 23:23 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:54

Video çekmek için çıktığı surlardan düşen vatandaş öldü

BURSA - Bursa'da gezmek için çıktığı tarihi surlarda video çekmek isterken düşen E.T, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tophane surlarında meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, gezmek için tarihi Bursa Tophane surlarına çıktı. E.T., video çekmek isterken ayağının kayması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Video çekmek için çıktığı surlardan düşen vatandaş öldü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı Spor
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak Spor
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar 3. Sayfa
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı Magazin
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Spor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Bakan Koca'dan hemşirelere yanıt: Hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?
Bakan Koca'dan hemşirelere yanıt: Hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Türkiye ile birlikte çalışan Rusya, koronavirüs aşısının tescil edileceği tarihi ilan etti
Türkiye ile birlikte çalışan Rusya, koronavirüs aşısının tescil edileceği tarihi ilan etti
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Manchester City ve Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Manchester City ve Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı: Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı: Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum
Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Muharrem İnce Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Salih Zeki Çolak
Magazin Müjde Ar Demet Akalın İzzet Yıldızhan Mehmet Ali Erbil
Spor Jose Sosa Okan Buruk Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza İzmir Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Video çekmek için çıktığı surlardan düşen vatandaş öldü - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 01:06:06. #1.15#
title