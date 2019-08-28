Video | Canlı yayında siyahi iş arkadaşını gorile benzetti, tepkiler üzerine ağlayarak özür diledi

28.08.2019 18:45

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir haber sunucusu canlı yayında siyahi iş arkadaşını gorile benzetti. Sunucu kadın tepkiler üzerine göz yaşları içinde özür diledi.



Olay ülkenin Oklahoma kentinde yayın yapan KOCO-5 kanalında meydana geldi. Sabah haberlerini sunan Alex Housden, ekranda bebek gorille ilgili bir haberin videosu dönerken, programı birlikte sunduğu siyahi arkadaşı Jason Hackett'e dönerek "biraz sana benziyor" dedi. Bu sırada Hackett'ın da "evet biraz benziyor" şeklinde gülerek cevap verdiği anlar sosyal medyada sert eleştirilere hedef oldu. Euronews.com'da Görüntüle