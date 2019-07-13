Video | Bu spor salonu binanın elektriğini müşterilerinden elde ediyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Sacramento Eco Fitness adlı spor salonu, binanın yaktığı tüm elektriği müşterilerin kullandığı özel sistemli aletlerden elde ediyor. Söz konusu aletleri tasarlayan firma Washington merkezli SportsArt.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir spor salonu, binanın yaktığı tüm elektriği müşterilerin kullandığı özel sistemli spor aletlerinden elde ediyor.
Sacramento Eco Fitness adlı işletme, koşu bandı ve bisikletlerin üzerinde bulunan cihaz sayesinde spor yapanların kas gücüyle elektrik üretimi yaparken, fazla elde edilen elektrik akülere doldurularak gece aydınlatmasına yardımcı oluyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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