Video | Brezilya: Kadın kılığında kaçma girişimi gardiyanlara takıldı
Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde bir uyuşturucu baronu hapishaneden kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı
Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde bir uyuşturucu baronu hapishaneden kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı.
Bangu Hapishanesi idaresinin yayınladığı görüntüde gardiyanlar mahkumdan peruğunu, kıyafetlerini ve maskesini çıkarmasını istiyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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