Video | Brezilya: Kadın kılığında kaçma girişimi gardiyanlara takıldı

Video | Brezilya: Kadın kılığında kaçma girişimi gardiyanlara takıldı

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde bir uyuşturucu baronu hapishaneden kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

5.08.2019 14:09
Video | Brezilya: Kadın kılığında kaçma girişimi gardiyanlara takıldı

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde bir uyuşturucu baronu hapishaneden kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı.

Bangu Hapishanesi idaresinin yayınladığı görüntüde gardiyanlar mahkumdan peruğunu, kıyafetlerini ve maskesini çıkarmasını istiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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