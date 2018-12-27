Video | Bisiklet Sırtında Türkiye'ye Gelen İki Fransız Tandemlerini 'Engelsizlere' Bağışladı

Video | Bisiklet Sırtında Türkiye'ye Gelen İki Fransız Tandemlerini 'Engelsizlere' Bağışladı

Bisiklet sırtında Slovenya'nın Lubyana şehrinden İstanbul'a 25 günde gelen iki Fransız dönüş yolunda iki kişinin birlikte sürebildiği tandemlerini engellilerin bu sporu yapmasına destek olmak için kurulan Engelsiz Pedal Derneği'ne bağışladı.

Bisiklet sırtında Slovenya'nın Lubyana şehrinden İstanbul'a 25 günde gelen iki Fransız dönüş yolunda iki kişinin birlikte sürebildiği tandemlerini engellilerin bu sporu yapmasına destek olmak için kurulan Engelsiz Pedal Derneği'ne bağışladı.

Kaynak: Euronews.com

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