Video | Bir asırlık dev kaplumbağa Diego vatanına döndü Ekvador 1960'lı yıllarda soylarının tükenmesini önlemek için Galapagos Milli Parkı'nda ürüme programına aldığı 15 dev kaplumbağayı doğal yaşam ortamına bıraktı.

Ekvador 1960'lı yıllarda soylarının tükenmesini önlemek için Galapagos Milli Parkı'nda ürüme programına aldığı 15 dev kaplumbağayı doğal yaşam ortamına bıraktı. Serbest bırakılan kaplumbağalardan birisi de 100 yaşındaki Diego oldu. View on euronews